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17 июня 2026 в 12:11

Премьер Малайзии раскрыл, что стало лакмусовой бумажкой лицемерия Запада

Премьер Малайзии Ибрагим: ситуация в секторе Газа высветила все лицемерие Запада

Анвар Ибрагим Анвар Ибрагим Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Европа больна, а ситуация в секторе Газа — яркое подтверждение, так как высветила все лицемерие западных стран, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на деловом форуме Россия — АСЕАН. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, международное сообщество на Западе не соблюдает собственные декларации о приверженности демократии и правам человека.

Газа — это случай, когда международное сообщество Европы и Запада больны, лицемерны и не соблюдают их так называемую приверженность демократии и правам человека, — подчеркнул Ибрагим.

До этого Ибрагим сообщил на полях делового форума Россия — АСЕАН, что на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить увеличение поставок российской нефти. Известно, что государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas собиралась начать переговоры с Москвой.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что королевство готово стать стратегическими воротами для бизнесменов из России, чтобы они вышли на рынки Юго-Восточной Азии. По его словам, сотрудничество позволило бы российским компаниям развиваться на огромном азиатском рынке.

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