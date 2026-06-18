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18 июня 2026 в 11:34

Премьер Малайзии вспомнил разговор с Путиным о трех тронах

Анвар Ибрагим Анвар Ибрагим Фото: Степан Пугачев/Росконгрес
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем Telegram-канале рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите АСЕАН в Казани снова пошутил над историей о трех тронах в Андреевском зале Кремля. Политик заверил российского лидера, что у него по-прежнему только одна жена, передает корреспондент NEWS.ru.

Во время встречи с президентом Путиным я снова вспомнил историю о трех тронах в Андреевском зале. Оказалось, что эта история не только сохранилась в памяти, но и стала вирусной по всему миру, — отметил Ибрагим.

Однажды, посетив Андреевский зал, малайзийский премьер обратил внимание на три трона и пошутил, что третий, возможно, предназначен для второй жены царя. Путин тогда назвал это ответом настоящего мусульманина. При этом Ибрагим уточнил, что не все мусульмане разделяют точку зрения о многоженстве.

Я пошутил, что <...> по-прежнему придерживаюсь той же позиции — Азиза остается моей единственной женой, — резюмировал политик.

Ранее Путина и глав делегаций всех 11 стран — участниц саммита АСЕАН встретили аплодисментами на открытии первого заседания юбилейного саммита. Мероприятие проходит в столице Татарстана с 17 по 19 июня.

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Россия
Владимир Путин
Анвар Ибрагим
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