Путина и глав делегаций всех 11 стран АСЕАН встретили овациями

Президента России Владимира Путина и глав делегаций всех 11 стран — участниц саммита АСЕАН встретили аплодисментами на открытии первого заседания юбилейного саммита, передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие проходит в Казани с 17 по 19 июня.

В мероприятиях на саммите примут участие все 11 государств, входящих в ассоциацию: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

Ранее Путин, приветствуя участников саммита, заявил, что Россия и государства Юго-Восточной Азии укрепляют сотрудничество и расширяют взаимодействие в политической и торгово-экономической сферах, а также в вопросах безопасности. По его словам, стороны намерены вывести партнерство на более продвинутый уровень.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества.