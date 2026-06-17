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17 июня 2026 в 12:19

В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в донецком Димитрове

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член ОП РФ Максим Григорьев представил доклад о преступлениях Киева в городе Димитрове и Покровском районе (ДНР), передает РИА Новости. По его словам, общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов не прекратил работу.

Заходим в освобожденные вооруженными силами Российской Федерации населенные пункты. Но и, к сожалению, как всегда, фиксируем самые жестокие, самые циничные преступления киевского режима против мирного населения, — отметил он.

Утром 17 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.

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