Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 14:16

Стало известно, на сколько выросли средние зарплаты в России с 2010 года

РИА Новости: средние зарплаты в России увеличились в пять раз с 2010 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средние зарплаты в России выросли за последние 16 лет почти в пять раз, передает РИА Новости. В агентстве рассказали, что сейчас гражданин получает порядка 103,6 тыс. рублей, а в 2010 году — около 21 тыс. рублей.

При этом самые высокие зарплаты среди российских регионов получают жители Чукотки — в среднем 223,2 тыс. рублей, говорится в материале. На втором месте находится Москва (187,6 тыс. рублей), а закрыла группу лидеров Магаданская область — 176,7 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что на число страховых баллов для пенсии влияет размер зарплаты. Он подчеркнул, что есть отдельные категории граждан, для которых предусмотрена повышенная фиксированная выплата.

До этого основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев обратил внимание, что официальное трудоустройство по Трудовому кодексу запускает для граждан полноценную систему страховых гарантий. По его словам, именно наличие договора по ТК РФ позволяет требовать зарплату, отпуск и компенсации, а также обращаться в суд, имея на руках полноценную доказательную базу.

Общество
зарплаты
деньги
пенсии
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.