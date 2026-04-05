Стало известно, на сколько выросли средние зарплаты в России с 2010 года РИА Новости: средние зарплаты в России увеличились в пять раз с 2010 года

Средние зарплаты в России выросли за последние 16 лет почти в пять раз, передает РИА Новости. В агентстве рассказали, что сейчас гражданин получает порядка 103,6 тыс. рублей, а в 2010 году — около 21 тыс. рублей.

При этом самые высокие зарплаты среди российских регионов получают жители Чукотки — в среднем 223,2 тыс. рублей, говорится в материале. На втором месте находится Москва (187,6 тыс. рублей), а закрыла группу лидеров Магаданская область — 176,7 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что на число страховых баллов для пенсии влияет размер зарплаты. Он подчеркнул, что есть отдельные категории граждан, для которых предусмотрена повышенная фиксированная выплата.

До этого основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев обратил внимание, что официальное трудоустройство по Трудовому кодексу запускает для граждан полноценную систему страховых гарантий. По его словам, именно наличие договора по ТК РФ позволяет требовать зарплату, отпуск и компенсации, а также обращаться в суд, имея на руках полноценную доказательную базу.