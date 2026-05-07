До 43 000 в месяц. Пенсии блогеров и домохозяек: размер, как получить

Самозанятые и домохозяйки находятся в зоне пенсионного риска: по умолчанию их будущая пенсия ограничивается лишь социальной выплатой в 9400 рублей в месяц. Однако при добровольной уплате взносов в Соцфонд у них есть возможность сформировать полноценную страховую пенсию. NEWS.ru рассказывает, какие суммы нужно отчислять, какой стаж и баллы можно получить и стоит ли игра свеч.

На какую пенсию могут рассчитывать блогеры

Блогеры, которые ежегодно делают страховые взносы в Социальный фонд, могут рассчитывать на ежемесячную пенсию в размере от 13,8 до 43,7 тыс. рублей. Как рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, размер выплат напрямую зависит от суммы отчислений и продолжительности стажа. Максимальный взнос в 2026 году составляет 572 204 рубля, что позволяет сформировать один год стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 8,72.

Если платить такую сумму на протяжении 25 лет, можно накопить 218 ИПК, и тогда пенсия составит 43 758 рублей в месяц. При минимальном взносе — около 71,5 тыс. рублей в год — год стажа дает лишь 1,09 балла. За 25 лет таких отчислений пенсия будет на уровне 13,8 тыс. рублей, а если платить только 15 лет — чуть больше 12 тыс. рублей. Если же вносить максимальную сумму, но не 25, а 15 лет, то пенсия окажется чуть выше 30 тыс. рублей в месяц.

Большинство блогеров работают в режиме самозанятости или как индивидуальные предприниматели, где обязательные отчисления в Соцфонд не предусмотрены. Если не платить взносы добровольно, человек может рассчитывать только на социальную пенсию — с 1 апреля 2026 года ее размер составляет 9400 рублей в месяц. Речь идет о социальной пенсии по старости.

Почему у самозанятых не формируется пенсия

У самозанятых очень комфортные параметры налогового режима: они платят либо 4% при работе с физическими лицами, либо 6% при работе с юрлицами и ИП, напомнил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Игорь Балынин. При этом они не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, поэтому и пенсионные права на страховую пенсию не формируются (в случае если они нигде больше не работают).

Впрочем, добавил Балынин, по его наблюдениям, многие самозанятые используют этот режим в дополнение к основному месту работы по найму.

Как добровольно сформировать страховую пенсию

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова напомнила NEWS.ru, что с 2026 года начинает тестироваться механизм добровольного социального страхования. Чтобы им воспользоваться, необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России — через «Госуслуги» или лично в отделении — и регулярно уплачивать взносы до 31 декабря каждого года. В 2026 году минимальный взнос составляет 71 525,52 рубля, максимальный — 572 204,16 рубля. Эти суммы конвертируются в пенсионные баллы, которые впоследствии увеличивают страховую пенсию.

Один год уплаты взносов приравнивается к одному году страхового стажа, и чем выше взнос, тем больше баллов получает гражданин. При этом существует важное ограничение: докупить можно не более половины стажа. Остальное необходимо «заработать» официально — например, службой в армии, уходом за детьми или декретным отпуском.

Борисова привела пример расчета для выходящих на пенсию в 2026 году. Стоимость одного пенсионного балла в этом году составит 156,76 рубля, а требуемый минимум баллов для страховой пенсии — 30. Таким образом, доплата за баллы будет равна 4702,8 рубля в месяц. Базовая страховая пенсия, по ее словам, составляет 14 287,49 рубля в месяц, то есть общая страховая пенсия окажется около 19 тыс. рублей.

За год только доплата за баллы составит 56 433,6 рубля, а это уже неплохая прибавка даже при минимальном количестве баллов. Если же платить максимальный взнос на протяжении 15 лет, формула будет иной: 15 лет умножить на 8 баллов и на 156,76 рубля плюс фиксированная выплата в 9584,69 рубля — итого 28 395,89 рубля в месяц.

Выгодно ли самозанятым и домохозяйкам платить взносы в Соцфонд

По мнению Борисовой, добровольная уплата страховых взносов для самозанятых и домохозяек выгодна, поскольку позволяет не только получать страховую пенсию (она назначается на пять лет раньше социальной), но и увеличить сам размер выплат. Она напомнила три условия для получения страховой пенсии: возраст (65 лет для мужчин и 60 для женщин), минимальный страховой стаж 15 лет и минимальная сумма пенсионных коэффициентов 30 баллов. При этом, чтобы набрать требуемые 30 баллов за 15 лет, необходимо платить не минимальный взнос, а как минимум в два раза больше, либо платить дольше 15 лет.

Эксперты советуют заранее отслеживать количество накопленных баллов, особенно в последние годы перед выходом на пенсию, поскольку максимальный размер годового взноса позволяет получить не более 8 баллов в год. Они предупреждают: не стоит откладывать основную нагрузку по выплатам на предпенсионный период — это может стать слишком затратным для семейного бюджета.

