Экономист объяснил, как рассчитать размер пенсии

Размер пенсии состоит из фиксированной части и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что недавно обе суммы были проиндексированы.

Для назначения страховой пенсии по старости в России в 2026 году необходимо соблюсти три условия: набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь минимум 15 лет страхового стажа и достичь установленного пенсионного возраста — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что в каждом случае сумма будет рассчитана индивидуально, исходя из вышеперечисленных показателей. По его словам, женщины также могут получить дополнительные баллы за рождение пятерых и более детей.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что вышедшие на пенсию россияне освобождаются от уплаты за квартиру, дом и гараж, а также могут не платить земельный налог за шесть соток. По словам парламентария, если у пенсионера несколько объектов одного вида, льгота сработает в отношении того, чья кадастровая стоимость выше.