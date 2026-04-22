22 апреля 2026 в 12:50

В ГД назвали льготы, которые получат вышедшие на пенсию россияне

Депутат Чаплин: пенсионеры освобождены от налога на имущество и землю

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вышедшие на пенсию россияне освобождаются от уплаты за квартиру, дом и гараж, а также могут не платить земельный налог за шесть соток, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Помимо этих налоговых послаблений пожилым гражданам полагается еще целый ряд мер поддержки, указал он.

Пенсионер освобождается от уплаты налога на имущество — это одна квартира, один дом, один гараж. По земельному налогу — вычет 6 соток: если участок меньше или равен этой площади, налог не платите, – сказал Чаплин.

По словам парламентария, если у пенсионера несколько объектов одного вида, льгота сработает в отношении того, чья кадастровая стоимость выше.

По транспортному налогу льготы устанавливают регионы. В одних субъектах пенсионеров полностью освобождают от уплаты за автомобиль определенной мощности, в других дают скидку, в третьих льгот нет, – отметил Чаплин.

Особое внимание парламентарий уделил коммунальным платежам. Если расходы на ЖКУ превышают региональную норму (обычно 10-22% дохода), пенсионеры могут оформить жилищную субсидию, добавил депутат. Также пенсионеры имеют право на ежегодную бесплатную диспансеризацию, а работающим гражданам старшего возраста Трудовой кодекс гарантирует дополнительные 14 дней отпуска без содержания и защиту от увольнения по возрасту, сказал Чаплин.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении обязательных предновогодних выплат для работающих граждан и пенсионеров. Политик подчеркнул необходимость дополнительной финансовой поддержки населения в праздничный период.

Наталья Петрова
