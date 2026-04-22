Миронов предложил выплачивать россиянам 13-ю зарплату

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении обязательных предновогодних выплат для работающих граждан и пенсионеров передает ТАСС. Политик подчеркнул необходимость дополнительной финансовой поддержки населения в праздничный период.

Я абсолютно убежден, что нужно для всех, кто работает, вводить 13-ю зарплату. Перед Новым годом никому не помешает, — заявил депутат.

По мнению Миронова, аналогичная мера должна коснуться и пожилых людей, для которых 13-я пенсия станет актом справедливости и честности со стороны государства. Он пояснил, что дополнительные средства позволят гражданам накрыть праздничный стол и приобрести подарки для близких без ущерба для семейного бюджета. Соответствующие законодательные инициативы уже официально внесены фракцией на рассмотрение в Государственную думу, отметил он.

Ранее Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова предложили поднять в России индексацию социальных пенсий до уровня не ниже 15%. Обращение они направили на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой.