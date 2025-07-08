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08 июля 2025 в 08:58

В одной из стран СНГ подготовят ответ на пошлины Трампа

Минторг Казахстана поручил подготовить ответ на пошлины США в 25%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство торговли и интеграции Казахстана поручило подготовить официальный ответ на вводимые США пошлины, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахского ведомства. Тарифы на товары из республики составят 25%.

В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ, — говорится в сообщении.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с уведомлением о скором введении пошлин. Соответствующий документ американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social. Тариф в размере 25% на товары из республики будет введен с 1 августа.

В уведомлении также сказано, что у США были годы для обсуждения торговых отношений с Казахстаном, но Вашингтон решил отказаться «от этих долгосрочных и очень устойчивых» торговых дефицитов, вызванных торговой политикой Казахстана, а также торговыми барьерами. Трамп добавил, что тариф не будет введен, если Казахстан решит строить предприятия или производить продукцию на территории США.

Казахстан
США
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Дональд Трамп
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