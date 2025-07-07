Трамп грозит пошлинами против Казахстана Трамп направил Токаеву уведомление о введении пошлин в 25% на товары Казахстана

Глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с уведомлением о скором введении пошлин. Соответствующий документ американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social. Тариф в размере 25% на товары из республики будет введен с 1 августа.

Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Казахстана тариф в размере всего 25% на все казахстанские товары, ввозимые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных тарифов. <...> Пожалуйста, поймите, что цифра в 25% намного меньше той, которая необходима для устранения диспропорции торгового дефицита, существующего между нашими странами, — говорится в документе.

В уведомлении также сказано, что у США были годы для обсуждения торговых отношений с Казахстаном, но Вашингтон решил отказаться «от этих долгосрочных и очень устойчивых» торговых дефицитов, вызванных торговой политикой Казахстана, а также торговыми барьерами. Отмечается, что отношения между странами «далеки от взаимности».

Трамп добавил, что тариф не будет введен, если Казахстан решит строить предприятия или производить продукцию на территории Соединенных Штатов. По его словам, Белый дом сделает все возможное, чтобы быстро, профессионально и в обычном порядке одобрить такие проекты.

До этого Трамп объявил о введении 10% пошлин для стран, поддерживающих БРИКС, назвав политику объединения «антиамериканской». Администрация США начнет постепенно уведомлять партнеров об изменениях в торговых условиях, включая новые тарифы на импортные товары.