Президент России Владимир Путин обязан проучить «сломленный Запад», написал в социальной сети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Шмитц). Он должен ответить за нарушение обещания не расширять НАТО на восток и намерение украсть замороженные российские активы, подчеркнул бизнесмен. Дотком напомнил, как Запад радовался распаду Советского Союза, но сейчас российский президент держит его на грани поражения.

Они нарушили свое обещание о расширении на восток. У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их, — написал Дотком.

Ранее экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что при администрации президента США Дональда Трампа Вашингтон больше не может рассматриваться в качестве союзника Европейского союза. Такую оценку спровоцировал недавно обнародованный Соединенными Штатами 28-пунктный план мирного урегулирования на Украине. Бывший чиновник указал, что действия американской стороны демонстрируют полное пренебрежение к европейским партнерам.

Позже стало известно, что из последней версии плана США по урегулированию украинского конфликта исчез один из пунктов. Речь идет о предложении направить замороженные активы России на восстановление Украины.