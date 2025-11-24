Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала настоящей мировой мафией СМИ Запада, которые покрывают Украину. Она вспомнила, что эти СМИ не обращают внимания на коррупционный скандал на Украине, но не готовы публиковать интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова с информацией о бесчеловечности украинской власти.

Недавно итальянская газета Corriere della Sera точно так же отказывалась публиковать интервью Сергея Лаврова, в котором министр в том числе приводил факты, свидетельствующие о неонацистской сущности киевского режима. Настоящая мировая мафия! — возмутилась дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства процитировала американского журналиста Такера Карлсона, который раскрыл, как несколько месяцев The Wall Street Journal держит у себя материалы, раскрывающие детали коррупционных схем главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По имеющимся данным, политик присвоил сотни миллионов долларов, предназначенных для помощи Киеву. Карлсон задавался вопросом, почему редакция WSJ защищает Ермака вместо публикации доказательств.

Ранее Захарова оценила публикацию британского издания о финском снайпере Симо Хяюхя. Дипломат подчеркнула, что Запад записывает в герои тех, кто убивал русских.