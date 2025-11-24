Российский боец вслепую расправился с солдатом ВСУ

Российский солдат с позывным Нос, получивший ранение в ходе боев за Успеновку в Запорожской области, вслепую ликвидировал украинского военнослужащего, передает RT. Войдя в населенный пункт, бойцы 218-го гвардейского танкового полка 127-й дивизии 5-й армии группы «Восток» обнаружили укрепленную позицию противника.

Военнослужащий рассказал, что дом был тщательно подготовлен к обороне, что затрудняло определение направления огня. Он находился на передовой и контролировал ситуацию, но не мог покинуть укрытие из-за непрерывного пулеметного огня. Затем начались атаки с использованием FPV-дронов.

Несмотря на ранение в левую ногу, он продолжал вести огонь. Товарищи начали прикрывать его с фланга, что позволило ему ответить огнем и уничтожить одного из вражеских пулеметчиков. Затем солдат снова укрылся, так как начались авиаудары. Выстрел был произведен вслепую через дырку в заборе.

Я понимаю, что мне высовываться вообще нельзя. Если заметят каску, начнет опять работать пулемет, и есть вероятность, что уже не в ногу попадет, а в голову. Я инстинктивно открыл огонь на поражение и с успехом выполнил боевую задачу, — поделился боец.

