День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 18:20

Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»

Матвиенко заявила, что ЕС является главным инструментом глобальной партии войны

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации
Читайте нас в Дзен

Евросоюз является главным инструментом глобальной партии войны, заявила MK.RU председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она раскритиковала политику ЕС, отметив, что объединение ведет курс противодействия президенту США Дональду Трампу.

Хочу обратить внимание на персоналии, на которых опирается эта глобальная партия войны, — подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда также обратила внимание на легитимность Трампа как главы Белого дома. По ее мнению, политику президента США определяют никем не избранные назначенные еврочиновники. Они в свою очередь, убеждена Матвиенко, ни за что не отвечают перед людьми. К ним председатель СФ отнесла также формальных руководителей стран с поддержкой на уровне «статистической погрешности».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал неутешительный вывод о Евросоюзе. Политик отметил, что объединение не хочет завершать конфликт на Украине. Такое заявление он озвучил после саммита ЕС, где обсуждали план США по урегулированию ситуации.

Совфед
Валентина Матвиенко
Евросоюз
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге могут смягчить правила оплаты парковки
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро жителей Владимирской области умерли от суррогатного алкоголя
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.