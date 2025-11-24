Евросоюз является главным инструментом глобальной партии войны, заявила MK.RU председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она раскритиковала политику ЕС, отметив, что объединение ведет курс противодействия президенту США Дональду Трампу.

Хочу обратить внимание на персоналии, на которых опирается эта глобальная партия войны, — подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда также обратила внимание на легитимность Трампа как главы Белого дома. По ее мнению, политику президента США определяют никем не избранные назначенные еврочиновники. Они в свою очередь, убеждена Матвиенко, ни за что не отвечают перед людьми. К ним председатель СФ отнесла также формальных руководителей стран с поддержкой на уровне «статистической погрешности».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал неутешительный вывод о Евросоюзе. Политик отметил, что объединение не хочет завершать конфликт на Украине. Такое заявление он озвучил после саммита ЕС, где обсуждали план США по урегулированию ситуации.