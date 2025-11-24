День матери
24 ноября 2025 в 16:54

Орбан сделал неутешительный вывод после обсуждения в ЕС плана по Украине

Орбан: Евросоюз не хочет завершить конфликт на Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Евросоюз не хочет завершить конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. К такому выводу он пришел после саммита ЕС, на котором обсуждался план США по урегулированию кризиса, передает телеканал М1.

После сегодняшней видеоконференции я могу сказать одно точно. Европейский союз хочет продолжать конфликт, — сказал Орбан.

Ранее обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов выразил мнение, что Европа не перестанет препятствовать осуществлению мирного плана США по Украине, даже если он будет согласован. Он считает, что на этот счет не должно быть никаких иллюзий.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры между Украиной и США по урегулированию кризиса оставили после себя некоторые нерешенные вопросы. Он также уточнил, что положения, входящие в компетенцию НАТО и ЕС, будут обсуждаться отдельно.

21 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

