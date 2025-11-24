День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:09

Стубб указал на особенность прошедших между Украиной и США переговоров

Стубб: после переговоров Украины и США остались нерешенные вопросы

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Переговоры между Украиной и США по урегулированию кризиса оставили после себя некоторые нерешенные вопросы, заявил президент Финляндии Александер Стубб в соцсети X. Он также уточнил, что положения, входящие в компетенцию НАТО и ЕС, будут обсуждаться отдельно.

Я приветствую прогресс, достигнутый на вчерашних переговорах между США и Украиной в Женеве. Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются нерешенными важные вопросы. Любое решение, входящее в компетенцию ЕС или НАТО, будет обсуждаться и решаться членами ЕС и НАТО в отдельном порядке, — подчеркнул Стубб.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон проживают критический момент в вопросе урегулирования кризисной ситуации на Украине. По его словам, на правительство страны оказывается мощное политическое давление.

До этого британские аналитики назвали три сценария развития событий вокруг плана Соединенных Штатов по Украине. По их словам, первый предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный вариант, и в этом случае Дональд Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь стране.

