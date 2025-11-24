День матери
24 ноября 2025 в 17:00

Назван регион с максимальными выплатами для контрактников СВО

В ХМАО новобранцы СВО будут получать выплаты в размере 4,1 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре при заключении контракта для участия в специальной военной операции предусмотрены одни из самых крупных в России единовременных выплат, сообщили в пресс-службе регионального правительства. С увеличением суммы «подъемных» добровольцы теперь будут получать 4,1 млн рублей.

Годовой доход военнослужащего по контракту, включая выплаты за участие в специальной военной операции, составит не менее 6,6 млн рублей. Военнослужащий, заключивший контракт ХМАО, за первый год службы может получить до 18,5 млн рублей материальной поддержки, включая все выплаты и льготы, а также возможность списания долгов до 10 млн рублей.

Для заключения контракта не требуется постоянная регистрация в Югре. Любой гражданин России может подписать договор.

Ранее и. о. министра финансов Иван Алексеев заявил, что в Якутии были приостановлены выплаты участникам СВО и их семьям. Причиной стала невозможность заранее определить количество получателей. Однако, по его словам, выплаты скоро возобновятся.

