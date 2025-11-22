В Якутии объяснили приостановку выплат участникам СВО

Выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей в Якутии действительно были приостановлены, признал исполняющий обязанности министра финансов республики Иван Алексеев. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, сложившаяся ситуация обусловлена невозможностью заранее рассчитать точное количество получателей материальной поддержки. Алексеев заверил, что уже скоро все выплаты будут произведены.

К сожалению, у нас действительно сложилась такая ситуация. Однако правительство провело работу, необходимые средства изысканы, на днях выйдет распоряжение и все выплаты будут сделаны, — подчеркнул руководитель министерства.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что участникам СВО автоматически продлят сроки аренды земельных участков. По его словам, это уменьшит риск утраты имущества из-за служебных обязанностей.

До этого правительство подготовило проект о праве ветеранов СВО на неоплачиваемый отпуск. Согласно документу, они смогут брать за свой счет до 35 календарных дней в году.