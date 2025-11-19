Участникам СВО продлят сроки аренды земельных участков

Участникам специальной военной операции автоматически продлят сроки аренды земельных участков, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, это уменьшит риск утраты имущества из-за служебных обязанностей.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников СВО. Он предусматривает сохранение прав граждан, находящихся в зоне боевых действий, на землю, предоставленную им государством или муниципалитетом. Если срок действия договора аренды или безвозмездного пользования истекает в период службы, он считается автоматически возобновленным на неопределенное время, — поделился Гаврилов.

Он отметил, что после возвращения из зоны боевых действий участник СВО может в течение года заключить новый договор на прежних условиях. По словам парламентария, уполномоченный орган не сможет отказаться от продолжения соглашения в этот период. Депутат добавил, что речь идет о земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства или других индивидуальных нужд.

На практике это значит, что человек, ушедший на службу, не потеряет право на землю из-за того, что не смог вовремя продлить документы. По замыслу, вносимые изменения убирают юридическую неопределенность для семей мобилизованных и контрактников. Земля не может быть изъята или перераспределена, пока собственник или арендатор выполняет воинский долг. Для новых договоров не потребуется участия в конкурсах или аукционах — участок предоставляется напрямую, на прежних условиях, — подчеркнул Гаврилов.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны РФ запустят рейтинг регионов по количеству мер поддержки для участников СВО, предоставляемых через МФЦ и цифровые сервисы. Соответствующее поручение на межведомственном совещании дал глава Минобороны Андрей Белоусов.