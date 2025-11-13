Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 19:19

Ветеранам СВО дадут право на дополнительный отпуск

Правительство подготовило проект о неоплачиваемом отпуске для ветеранов СВО

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ветераны СВО могут получить право на неоплачиваемый отпуск, правительство подготовило соответствующий проект. Согласно документу, размещенному в электронной базе данных Думы, они смогут брать за свой счет до 35 календарных дней в году.

Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году, — говорится в документе.

В кабмине проект закона разработали для повышения социальной защищенности для граждан, направлявшихся для обеспечения военных задач в ходе СВО. Речь идет о лицах, отработавших установленный срок или откомандированных досрочно по уважительной причине.

Ранее московская прокуратура сообщила о систематическом контроле за соблюдением прав участников СВО и их семей. Сотрудники ведомства проводят личные приемы, оказывают юридическую поддержку, помогают в получении документов и решении бытовых вопросов.

До этого стало известно, что ежемесячная денежная выплата для военнослужащих-контрактников будет распространена на лиц, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Документ приобретает юридическую силу с момента его официального подписания.

