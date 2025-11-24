Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине Политолог Кортунов: активы России не помогут ЕС попасть на переговоры по Украине

Угрозы забрать замороженные активы России не помогут Евросоюзу получить место за столом переговоров по Украине, поделился мнением с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, Европа никогда не решится украсть средства РФ из-за негативных последствий.

Некоторые члены ЕС до сих пор хотят забрать замороженные активы России. Литва, которая традиционно занимает самые радикальные позиции, в том числе и по этому вопросу, подталкивает других членов Евросоюза к конфискации. Тем не менее мы знаем, что существует оппозиция, в том числе в лице Бельгии, которая является депозитарием, где эти активы находятся. Поэтому здесь борьба, я думаю, еще не закончена, но не надо забывать о том, что у [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) есть свои планы касательно этих активов. И я думаю, что все угрозы ЕС украсть наши средства, чтобы вклиниться в переговорный процесс, противоречат стремлениям главы Белого дома, — отметил Кортунов.

Политолог добавил, что Европа не высказала никаких серьезных предложений, которые бы помогли как можно быстрее урегулировать украинский конфликт. По его мнению, страны Запада, наоборот, выдумывают новые неприемлемые условия для России, чтобы военные действия продолжились.

Что касается переговоров, то непонятно, что Европа может в них привнести. Помимо того что она, по всей видимости, будет тормозить достижение договоренностей и выдвигать новые условия для России, малоприемлемые или вообще неприемлемые, никаких серьезных предложений нет. Можно сказать, что Европа сама заняла такую позицию, которая исключает или, по крайней мере, явно не предполагает их участия в переговорах, — заключил Кортунов.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что ЕС следует принять меры по использованию замороженных российских активов, чтобы принять участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что вторым важным аспектом является интеграция Украины в Европейский союз.