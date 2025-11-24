День матери
Школьник сорвался с четвертого этажа «заброшки» и выжил

В Ялте школьник сорвался с четвертого этажа заброшенного недостроенного здания

Школьник сорвался с четвертого этажа заброшенного здания, которое не достроили в Ялте на улице Мухина, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Инцидент произошел 23 ноября, возраст подростка — 14 лет. Мальчика доставили в больницу, где он находится до сих пор.

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту падения подростка с четвертого этажа недостроя, — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что семья пострадавшего не состоит на профилактических учетах. Проверка поможет выяснить обстоятельства и причины случившегося, дать оценку действиям родителей в области надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Также органы выяснят исполнение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений детей. Проверке подвергнется и вопрос доступа граждан к заброшенному зданию.

Ранее в Тимирязевском районе рабочий упал в шахту лифта с четвертого этажа. Стало известно, что мужчина выжил, но его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства ЧП остаются неизвестными.

