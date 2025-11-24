«Киборг» сразится с «Ганнибалом» на турнире лиги кулачных боев Бойцы Калмыков и Гаджиев сойдутся в главном поединке турнира IBA Bare Knuckle

Мухамед Киборг Калмыков и Наби Ганнибал Гаджиев сразятся в главном поединке турнира лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle, сообщает пресс-служба организации. Мероприятие состоится 20 декабря в Москве в Международном центре бокса в Лужниках.

Соглавным поединком турнира станет бой между бывшим боксером сборной Азербайджана Хайбулой Хищником Мусаловым и экс-чемпион лиги Top Dog Марселем Хановым. В остальных поединках вечера сразятся: МСМК по боевому самбо Васиф Аббасов против одного из самых зрелищных бойцов кулачного спорта Евгения Шишкова, Алан Абаев из Северной Осетии против МС по боксу Абдурахмана Абдурахманова из Кыргызстана, КМС по боксу и кикбоксингу Кирилл «Тольятти» Черняев против МС по боксу Шодруза Давлатова из Таджикистана.

Это мероприятие станет третьим в рамках IBA Bare Knuckle. Ее основателем является Президент международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

