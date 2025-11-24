Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России

Ввод налогового вычета для арендатора позволит частично обелить рынок аренды жилья в России, заявил в интервью «Ведомостям» глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, помочь также может сбор данных с сервисов, где владельцы недвижимости размещают объявления.

Появились платформы по сдаче жилья, которые начали собирать данные. Хоть сам платеж не всегда идет через них — это, по сути, доска объявлений. Но, по крайней мере, уже есть информация о бизнес-активности, которую можно использовать, — уточнил Егоров.

Ранее генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что арендное жилье в России начало дешеветь. По словам эксперта, снижение цен началось в октябре. При этом главной причиной такой тенденции он назвал перегретость рынка.

До этого сообщалось, что продажи квартир в новостройках крупных российских городов в октябре увеличились на 21% по сравнению с сентябрем. Согласно данным аналитической компании ЦИАН, в населенных пунктах с численностью более 500 тыс. человек было зарегистрировано 44 400 договоров купли-продажи жилой недвижимости.