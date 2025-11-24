В России начали падать цены на один вид жилья

Арендное жилье в России начало дешеветь, заявил NEWS.ru генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. По словам эксперта, снижение цен началось в октябре. При этом главной причиной такой тенденции он назвал перегретость рынка.

Аренда жилья сейчас дешевеет. Дело в том, что собственники жилья слишком сильно разогрели цены в прошлом году, когда за тот же третий квартал ставки поднялись на 9–12%, и этой осенью такого выраженного ралли не случилось. Более того, арендаторы уже не могут позволить себе такие высокие ставки, и собственники жилья вынуждены идти на уступки и снижать плату, — сказал Луценко.

Эксперт уточнил, что обычно высокий сезон на этом рынке продолжается с конца июля по сентябрь-октябрь. Тем не менее в этом году, после небольшого повышения ставок в июле-сентябре на 4–6% (третий квартал), уже в октябре началось снижение. Однокомнатные квартиры в среднем по стране подешевели на 0,5%, двухкомнатные — на 1,3%, трехкомнатные — на 1,7%.

Ранее сообщалось, что продажи квартир в новостройках крупных российских городов в октябре увеличились на 21% по сравнению с сентябрем. Согласно данным аналитической компании ЦИАН, в населенных пунктах с численностью более 500 тыс. человек было зарегистрировано 44 400 договоров купли-продажи жилой недвижимости.