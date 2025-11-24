День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 16:30

В России начали падать цены на один вид жилья

«Мир квартир»: арендное жилье в России стало дешеветь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Арендное жилье в России начало дешеветь, заявил NEWS.ru генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. По словам эксперта, снижение цен началось в октябре. При этом главной причиной такой тенденции он назвал перегретость рынка.

Аренда жилья сейчас дешевеет. Дело в том, что собственники жилья слишком сильно разогрели цены в прошлом году, когда за тот же третий квартал ставки поднялись на 9–12%, и этой осенью такого выраженного ралли не случилось. Более того, арендаторы уже не могут позволить себе такие высокие ставки, и собственники жилья вынуждены идти на уступки и снижать плату, — сказал Луценко.

Эксперт уточнил, что обычно высокий сезон на этом рынке продолжается с конца июля по сентябрь-октябрь. Тем не менее в этом году, после небольшого повышения ставок в июле-сентябре на 4–6% (третий квартал), уже в октябре началось снижение. Однокомнатные квартиры в среднем по стране подешевели на 0,5%, двухкомнатные — на 1,3%, трехкомнатные — на 1,7%.

Ранее сообщалось, что продажи квартир в новостройках крупных российских городов в октябре увеличились на 21% по сравнению с сентябрем. Согласно данным аналитической компании ЦИАН, в населенных пунктах с численностью более 500 тыс. человек было зарегистрировано 44 400 договоров купли-продажи жилой недвижимости.

аренда
жилье
квартиры
недвижимоcть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Психолог перечислила главные признаки школьного буллинга
Простая и быстрая закуска: идеальные тарталетки с креветками
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.