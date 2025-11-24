Помощник Путина раскрыл, подходит ли России план Европы по Украине

Кремль знает о существовании нового европейского мирного плана по Украине, но его положения неконструктивны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, которые передает ТАСС, Москве он не подходит.

Что касается тех планов, которые гуляют: мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит, — сказал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон высоко оценил результаты женевских переговоров по Украине. Он отметил, что американская делегация охарактеризовала этот раунд как наиболее продуктивный за все время конфликта. В Соединенных Штатах подчеркнули необходимость продолжения работы по реализации достигнутых договоренностей.

Обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов выразил мнение, что Европа не перестанет препятствовать осуществлению мирного плана США по Украине, даже если он будет согласован. Он считает, что на этот счет не должно быть никаких иллюзий.