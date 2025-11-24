Ученые раскрыли, где над Россией ожидаются полярные сияния ИКИ РАН: над Центральной Россией ожидаются интенсивные полярные сияния

Над территорией России в настоящее время формируется обширная зона интенсивных полярных сияний, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Это природное явление связано с тем, что Земля оказалась под воздействием корональной дыры на Солнце.

В восточном полушарии Земли в данный момент наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород), — сказано в сообщении.

Специалисты уточняют, что эпицентр интенсивности аврорального овала в настоящий момент находится над восточной Сибирью. Прогнозируется, что в течение последующих трех-четырех часов эта зона сместится в центральные регионы европейской части страны.

Отмечается, что Земля подверглась влиянию корональной дыры на двое суток раньше первоначального прогноза. Спутниковые наблюдения фиксируют резкое увеличение скорости и температуры солнечного ветра в околоземном пространстве.

Хотя магнитные бури пока не зарегистрированы, ученые не исключают их развития с некоторым временным запаздыванием. Исследователи осторожно-оптимистично оценивают шансы сохранения текущей интенсивности сияний к моменту их подхода к центральным регионам России.

Ранее серия мощных солнечных вспышек вызвала одно из самых сильных полярных сияний за последнее десятилетие. Как отметили ученые, явление можно было наблюдать на необычно низких широтах — от 45 градусов, включая Европу и Канаду.