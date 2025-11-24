День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 18:33

Ученые раскрыли, где над Россией ожидаются полярные сияния

ИКИ РАН: над Центральной Россией ожидаются интенсивные полярные сияния

Фото: IMAGO/Ingo Wächter/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Над территорией России в настоящее время формируется обширная зона интенсивных полярных сияний, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Это природное явление связано с тем, что Земля оказалась под воздействием корональной дыры на Солнце.

В восточном полушарии Земли в данный момент наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород), — сказано в сообщении.

Специалисты уточняют, что эпицентр интенсивности аврорального овала в настоящий момент находится над восточной Сибирью. Прогнозируется, что в течение последующих трех-четырех часов эта зона сместится в центральные регионы европейской части страны.

Отмечается, что Земля подверглась влиянию корональной дыры на двое суток раньше первоначального прогноза. Спутниковые наблюдения фиксируют резкое увеличение скорости и температуры солнечного ветра в околоземном пространстве.

Хотя магнитные бури пока не зарегистрированы, ученые не исключают их развития с некоторым временным запаздыванием. Исследователи осторожно-оптимистично оценивают шансы сохранения текущей интенсивности сияний к моменту их подхода к центральным регионам России.

Ранее серия мощных солнечных вспышек вызвала одно из самых сильных полярных сияний за последнее десятилетие. Как отметили ученые, явление можно было наблюдать на необычно низких широтах — от 45 градусов, включая Европу и Канаду.

Россия
космос
РАН
солнце
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны дать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
В Сети появились подробности о новых товарных знаках «Вкусно — и точка»
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.