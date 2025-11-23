Приготовила раз, теперь делаю каждые выходные. Блинный тыквенный торт с прослойкой из сыра — без выпечки и возни

Когда за окном золотая осень, так хочется создать на кухне особую атмосферу уюта и тепла. И этот блинный торт с тыквой станет вашим верным помощником в этом деле! Это не просто десерт, а настоящее осеннее волшебство, где нежные блинчики встречаются с бархатной тыквенной начинкой и творожно-сырной прослойкой. Такой торт не требует выпечки, но получается невероятно изысканным и красивым. Он идеально подойдет для семейного чаепития в дождливый день или станет приятным сюрпризом для гостей на праздничном столе.

Для начала приготовьте блинчики: взбейте 2 яйца со стаканом молока, 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Добавьте 150 г муки и 2 ст. л. растительного масла. Жарьте тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде. Для тыквенной начинки отварите 400 г тыквы до мягкости и превратите в пюре. Смешайте с 200 г мягкого творога, 3 ст. л. сахара и ванилью. Для сырной прослойки взбейте 200 г сливочного сыра с 100 г сахарной пудры и 100 мл сливок. Теперь соберите торт: выкладывайте блинчики, чередуя тыквенную и сырную прослойки. Дайте торту настояться в холодильнике 4–6 часов, чтобы он пропитался и стал нежным, как мусс. Украсьте тыквенными семечками или корицей перед подачей.

