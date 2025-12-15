Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме Врач Шафранская: морепродукты позволят поддержать уровень железа в организме

Морепродукты, рыба, свиная и говяжья печень, индейка, курица и телятина позволят поддержать уровень железа в организме, заявила «Газете.Ru» эндокринолог Елена Шафранская. По ее словам, вышеуказанные продукты — настоящие рекордсмены по содержанию этого микроэлемента.

При строгом веганстве нужно сочетать растительные источники железа — бобовые, шпинат, гречку — с продуктами, богатыми витамином С, — порекомендовала Шафранская.

Она отметила, что, помимо этого, для профилактики железодефицитной анемии подойдут зерновые продукты и помидоры. Кроме того, железом богаты шиповник, земляника, гранат, хурма и яблоки.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что анорексия может привести к развитию железодефицитной анемии. Это заболевание приводит к нарушениям не только эндокринной, но и репродуктивной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также ЖКТ.