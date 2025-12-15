Гастроэнтеролог раскрыл, как отметить Новый год без проблем с желудком Гастроэнтеролог Белоусов: на Новый год важно делать перерывы между блюдами

На Новый год следует начинать ужин не позже десяти вечера, а также соблюдать перерывы между блюдами, заявил РИАМО гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Кроме того, во избежание проблем с желудком важно есть небольшими порциями.

Безопасно провести застолье можно, если соблюдать три простых принципа: начать ужин пораньше — не позже десяти вечера, есть небольшими порциями и делать перерывы между блюдами, а в меню заменить хотя бы часть жирных и майонезных блюд на овощные салаты или легкое горячее — рыбу, индейку, запеченные овощи, — посоветовал Белоусов.

Такой подход позволяет снизить риск проблем с желудком почти на 80%, отметил врач. Он добавил, что, если во время праздника возникла сильная опоясывающая боль в животе, отдающая в спину, нужно срочно вызывать скорую помощь. В таком случае это может быть острый панкреатит. Среди других тревожных симптомов он выделил рвоту, резкое повышение давления, боль за грудиной и одышку.

Ранее Белоусов заявил, что безопасная доза алкоголя составляет 40 миллилитров для мужчин и 30 миллилитров для женщин. Он отметил, что опасен не сам алкоголь, а его количество.