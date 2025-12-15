Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год

Безопасная доза алкоголя составляет 40 миллилитров для мужчин и 30 миллилитров для женщин, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Он отметил, что опасен не сам алкоголь, а его количество.

Безопасный минимум алкоголя существует, но он действительно минимальный. Для мужчин — не более 30–40 миллилитров крепкого напитка или бокал вина, для женщин — около 20–30 миллилитров крепкого алкоголя или 100 миллилитров вина, — рассказал Белоусов.

По мнению гастроэнтеролога, опасность представляют также скорость, с которой люди пьют алкоголь, и смешивание разных видов напитков. Он отметил, что каждая новая доза алкоголя увеличивает токсическую нагрузку и приводит к рискам воспаления поджелудочной железы.

