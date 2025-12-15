Новый год-2026
15 декабря 2025 в 10:39

Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год

Гастроэнтеролог Белоусов: 40 мл алкоголя считаются безопасной дозой

Безопасная доза алкоголя составляет 40 миллилитров для мужчин и 30 миллилитров для женщин, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Он отметил, что опасен не сам алкоголь, а его количество.

Безопасный минимум алкоголя существует, но он действительно минимальный. Для мужчин — не более 30–40 миллилитров крепкого напитка или бокал вина, для женщин — около 20–30 миллилитров крепкого алкоголя или 100 миллилитров вина, — рассказал Белоусов.

По мнению гастроэнтеролога, опасность представляют также скорость, с которой люди пьют алкоголь, и смешивание разных видов напитков. Он отметил, что каждая новая доза алкоголя увеличивает токсическую нагрузку и приводит к рискам воспаления поджелудочной железы.

Ранее эксперт по истории русской кухни Владислав Пискунов рассказал, что салат оливье идеально подходит к любым алкогольным напиткам. Он отметил, что блюдо можно подавать не только как салат, но и как закуску в тарталетках.

