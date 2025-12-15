И десерт, и аромат — восточный кофе с халвой: рецепт насыщенного напитка с бархатным вкусом

Представьте: кусочек восточной сладости тает в горячем молоке, превращая его в густую, бархатистую жидкость с орехово-карамельными нотами. Добавьте к этому шот крепкого эспрессо — и обычный кофейный ритуал преображается в настоящее путешествие. Это не просто напиток, а почти что десерт в чашке, который согревает, удивляет и дарит мгновенное наслаждение.

В чашу блендера или высокий стакан для погружного блендера кладу мягкую халву (50 г). Заливаю ее очень горячим молоком (150 мл). Взбиваю на высокой скорости в течение 1-2 минут, пока халва полностью не растворится, а смесь не превратится в густую, однородную пену с бархатистой текстурой.

В предварительно прогретую кофейную чашку наливаю свежеприготовленный эспрессо (около 80 мл). Поверх кофе аккуратно выливаю взбитую молочно-халвичную пену.

Подаю сразу, наслаждаясь контрастом горячего кофе и нежной сладкой пенки. По желанию, можно слегка посыпать молотой корицей или тертым шоколадом.

