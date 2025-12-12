Россиянам рассказали, какое новогоднее блюдо сочетается с любыми напитками

Салат оливье идеально подходит к любым алкогольным напиткам, заявил бренд-шеф, эксперт по истории русской кухни Владислав Пискунов на пресс-конференции, посвященной книге Анны Кругловой «Кто вы, Люсьен Оливье? Подлинная история человека и его салата». По словам эксперта, которые передает корреспондент NEWS.ru, оливье можно подавать не только как салат, но и закуску в тарталетках.

Такая закуска как салат оливье — здесь все подойдет. И водка подойдет и другие какие-то крепкие напитки, и шампанское [подойдет] великолепно. Салат оливье можно подавать не только как салат, можно сделать как канапе и тарталетки. Великолепная закуска под игристое вино, — подчеркнул Пискунов.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заявил, что стоимость набора продуктов для новогоднего стола выросла на 12%. Однако, по словам эксперта, красная икра и мандарины стали дешевле.

Также сообщалось, что в России перед Новым годом ожидается повышение цен на колбасу и колбасные изделия на 5–10%. Эксперты отмечают устойчивый рост цен на продукты мясопереработки в течение 2025 года на фоне общей продовольственной инфляции.