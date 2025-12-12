Что будет, если добавить в оливье копченую грушу? Неожиданный рецепт

Что будет, если добавить в оливье копченую грушу? Неожиданный рецепт

Что будет, если добавить в оливье копченую грушу? Неожиданный рецепт

Отварите три картофелины и две моркови до готовности, охладите и нарежьте кубиком. Отварное куриное филе (200 г) и три яйца также нарежьте. Возьмите банку качественных консервированных огурцов, слейте рассол, мелко порубите. Секретный ингредиент — копченая груша. Очистите одну спелую, но твердую грушу, нарежьте кубиком и слегка обжарьте на сухой сковороде до появления легкого аромата. Смешайте все компоненты, добавьте 150 г зеленого горошка. Заправьте салат не майонезом, а смесью из греческого йогурта, ложки дижонской горчицы и щепотки белого перца. Дайте настояться в холодильнике час.

Ранее мы писали про изысканную закуску с морепродуктами.