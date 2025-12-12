Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 09:00

Настоящий русский стол на Новый год: 5 популярных блюд нашей кухни в интересной подаче

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовим настоящий русский стол на Новый год. Мы подобрали пять популярных блюд нашей кухни. Яркий и сытный праздничный стол в национальном стиле, где каждое блюдо — это одновременно дань традиции и современная подача.

  1. Салат оливье в рулете. На пищевую плёнку выложите плотный слой тёртых белков, смажьте майонезом, затем — слой тёртых желтков. Распределите оставшуюся начинку и туго сверните в рулет. После нескольких часов в холоде украсьте.
  2. Утка в духовке. Замаринуйте утку на 12–24 часа в рассоле из воды, соли, сахара и апельсинового сока. Натрите маринадом (соевый соус, мёд, чеснок, сок апельсина), фаршируйте яблоком и апельсином. Запекайте в рукаве при 180 °C 1,5–2 часа, затем 15 минут без него.
  3. Бутерброды с селёдкой. На бородинский хлеб нанесите крем из свёклы, майонеза и чеснока. Сверху положите колечко лука, внутрь — кубики сельди. Украсьте укропом и горчицей.
  4. Заливное из курицы. Сварите курицу с овощами 1,5 часа, процедите бульон и добавьте желатин. Мясо разберите, выложите в форму с варёной морковью и яйцами, залейте бульоном и уберите в холод.
  5. Блины с икрой. Готовые блины разрежьте пополам, смажьте творожным сыром, скрутите в ролл и закрепите шпажкой. Сверху выложите икру.

Ранее мы делились рецептом салата «Улетный цыпленок». Вкусный, как знаменитые братья, — нравится абсолютно всем.

Проверено редакцией
