12 декабря 2025 в 10:37

Сообщество иностранных и отечественных блогеров могут создать в России

Фото: Пресс-служба «мастерская новых медиа»
Международный контент-центр для иностранных и российских блогеров, а также медиаспециалистов могут создать в России, сообщили в дирекции Всемирного фестиваля молодежи и «Мастерской новых медиа». Соответствующую инициативу предложили на встрече иностранных контентмейкеров и сообщества мастерской.

Согласно проекту, Международный контент-центр станет площадкой для обмена опытом, создания материалов о своих странах и ценностях, а также его дальнейшего продвижения. Созданный на базе центра контент поможет сохранить традиционные ценности разных государств и поддержит идею многополярности.

В контент-центре планируется создать все условия для совместной работы российских и иностранных представителей медиаиндустрии. В потенциальное объединение резидентов Всемирного фестиваля молодежи и сообщества «Мастерской новых медиа» как минимум войдут более чем 150 млн человек в 50 странах.

Ранее федеральная образовательная программа для медиа- и PR-специалистов «Мастерская новых медиа» провела обучение для управленцев в медиаиндустрии. Оно прошло в рамках «Высшей школы новых медиа».

