Готовлю хрустящие сырные шарики по-грузински — моя любимая закуска, которая исчезает со стола за секунды

Этот рецепт я подсмотрел в грузинской кухне, где такие шарики называют сырными пури. Хрустящая золотистая корочка скрывает невероятно нежную и тягучую сырную начинку — идеальная закуска к любому застолью.

Натираю 300 г твердого сыра на мелкой терке и смешиваю его с двумя яичными белками, половиной чайной ложки соли и тремя столовыми ложками муки. Тщательно вымешиваю сырное тесто до однородности — оно должно быть пластичным и хорошо держать форму. Из полученной массы формирую небольшие одинаковые шарики размером с грецкий орех.

Каждый шарик обваливаю сначала в муке, затем окунаю во взбитый вилкой яичный желток (оставшийся от белков) и окончательно панирую в панировочных сухарях, чтобы получилась плотная хрустящая корочка. Разогреваю в глубокой сковороде масло для фритюра и обжариваю шарики партиями до золотистого цвета со всех сторон, примерно 3–4 минуты. Выкладываю готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подаю горячими.

