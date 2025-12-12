Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 10:03

Готовлю хрустящие сырные шарики по-грузински — моя любимая закуска, которая исчезает со стола за секунды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт я подсмотрел в грузинской кухне, где такие шарики называют сырными пури. Хрустящая золотистая корочка скрывает невероятно нежную и тягучую сырную начинку — идеальная закуска к любому застолью.

Натираю 300 г твердого сыра на мелкой терке и смешиваю его с двумя яичными белками, половиной чайной ложки соли и тремя столовыми ложками муки. Тщательно вымешиваю сырное тесто до однородности — оно должно быть пластичным и хорошо держать форму. Из полученной массы формирую небольшие одинаковые шарики размером с грецкий орех.

Каждый шарик обваливаю сначала в муке, затем окунаю во взбитый вилкой яичный желток (оставшийся от белков) и окончательно панирую в панировочных сухарях, чтобы получилась плотная хрустящая корочка. Разогреваю в глубокой сковороде масло для фритюра и обжариваю шарики партиями до золотистого цвета со всех сторон, примерно 3–4 минуты. Выкладываю готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подаю горячими.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о скучных салатах: средиземноморский микс с птитимом и креветками станет хитом вашего стола
Общество
Забудьте о скучных салатах: средиземноморский микс с птитимом и креветками станет хитом вашего стола
Эта простая закуска победит любую новомодную брускетту: закусочные бутерброды с селёдкой и лучком
Общество
Эта простая закуска победит любую новомодную брускетту: закусочные бутерброды с селёдкой и лучком
Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок
Экономика
Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок
Два яблока и ложка меда! Готовлю яблочные «шапочки» с корицей. Мягкие внутри и с хрустящей сахарной корочкой
Общество
Два яблока и ложка меда! Готовлю яблочные «шапочки» с корицей. Мягкие внутри и с хрустящей сахарной корочкой
Готовлю к Новому году домашние конфеты — беру финики и маскарпоне: изысканный десерт за 15 минут
Общество
Готовлю к Новому году домашние конфеты — беру финики и маскарпоне: изысканный десерт за 15 минут
еда
закуски
Грузия
рецепты
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директор Дома русского зарубежья рассказал об интересном экспонате
Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте
В Минобороны раскрыли наихудший сценарий после аварии на ЗАЭС
В МО РФ заявили о предотвращении диверсий против властей новых регионов
USAID обвинили в причастности к исследованиям в украинских биолабораториях
Генерал раскрыл, какие российские ракеты обнулят «Золотой купол» США
Найден схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом
Трамп появился в игре Minecraft
«Закончите Третьей мировой войной»: Трамп поделился пугающим прогнозом
Блиновская попала в «элитный» отряд колонии
Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца
В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией
Эксперт по этикету рассказал, можно ли обсуждать работу на корпоративе
В Румынии зафиксировали редкое опасное заболевание
Психолог рассказала, почему мужчины часто отказываются от подарков
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Пашинян прокатился на велосипеде по утренней Москве
Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Учительница музыки призналась в совращении 14-летнего школьника
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.