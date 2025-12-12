Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 11:37

Праздник без капризов: рецепт идеального детского новогоднего блюда

Праздник без капризов: рецепт идеального детского новогоднего блюда Праздник без капризов: рецепт идеального детского новогоднего блюда Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Натрите на терке 2 отварные картофелины и 100 г мягкого сыра (типа адыгейского). Слегка посолите, добавьте зелень. Из массы слепите четыре треугольных «крыши» и два квадратных «основания». Соберите домики на тарелке. «Снег» сделайте из мелко тертого вареного яичного белка или творога. Стены украсьте «гирляндами» из тонких полосок сладкого перца. Запеките в духовке 5 минут до легкой румяности. Подавайте теплыми — это съедобный конструктор, который порадует малышей.

Ранее мы писали про топ-10 рецептов кролика в духовке с пошаговым приготовлением и фото.

быстрые рецепты
простые рецепты
детское питание
Новый год
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд
Известного рэпера выбрали почетным тренером олимпийской сборной США
Психолог назвала неочевидный способ борьбы с предновогодним стрессом
Подростка отправили в колонию за связь с неонациостами
Британец сломал палец и пришел в изумление от травмпункта в России
Стало известно, сколько россиян запасаются на «черный день»
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.