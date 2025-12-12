Праздник без капризов: рецепт идеального детского новогоднего блюда

Натрите на терке 2 отварные картофелины и 100 г мягкого сыра (типа адыгейского). Слегка посолите, добавьте зелень. Из массы слепите четыре треугольных «крыши» и два квадратных «основания». Соберите домики на тарелке. «Снег» сделайте из мелко тертого вареного яичного белка или творога. Стены украсьте «гирляндами» из тонких полосок сладкого перца. Запеките в духовке 5 минут до легкой румяности. Подавайте теплыми — это съедобный конструктор, который порадует малышей.

