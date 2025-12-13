Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Полезная альтернатива конфетам: яркий десерт для детского стола

Возьмите плотный спелый банан — это будут полозья. Аккуратно надрежьте его вдоль, но не до конца, и слегка разверните. Внутрь уложите «груз»: кубики мягкой груши или манго. Сверху, словно подарки, положите две крупные ягодки винограда или клубники, скрепив их деревянной шпажкой-«веревкой». «Санки» отправьте в морозилку на 20 минут для легкой заморозки. Подайте на тарелке, припорошенной кокосовой стружкой. Это освежающий и полезный десерт, который тает во рту, а не в руках.

Ранее мы писали о быстром салате с копченой курицей: получится у всех!

