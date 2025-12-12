Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салаты из крабовых палочек больше не делаю, пускаю их в рулеты — получается нарядная закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салаты из крабовых палочек на праздники больше не делаю! Пускаю их в рулеты — получается нарядная закуска. Рассказываю, как приготовить яркий шпинатный рулет со сливочной начинкой из крабовых палочек, сыра и чеснока.

Рецепт

Для коржа вам понадобится: 200 г свежего или замороженного шпината, 3 яйца, 4 ст. л. муки, соль. Шпинат отварите, отожмите и измельчите блендером. Смешайте шпинатное пюре с яйцами, мукой и солью. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и выпекайте 7–10 минут при 180°C. Для начинки смешайте 200 г измельченных крабовых палочек, 150 г тертого сыра, 3 ст. л. майонеза и 2 зубчика чеснока. Готовый горячий шпинатный корж переверните на влажное полотенце, снимите пергамент. Равномерно распределите начинку по всей поверхности коржа и с помощью полотенца сверните его в плотный рулет. Заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кружочки.

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Мимоза»: классика в новой интерпретации — эффектно украсит новогодний стол.

