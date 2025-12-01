День матери
01 декабря 2025 в 09:28

Рулет «Мимоза»: классика в новой интерпретации — эффектно украсит новогодний стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Рулет «Мимоза» эффектно украсит новогодний стол. Рассказываем простой рецепт классики в новой интерпретации. Вкус этого рулета — знакомый с детства нежный салат с сочной горбушей и овощами, но в более оригинальной форме.

Вам понадобится: 1 банка горбуши (240 г), 4 яйца, 3 картофелины, 2 моркови, 1 луковица, майонез. Картофель, морковь и яйца отварите до готовности и очистите. Натрите картофель, морковь и белки на мелкой терке по отдельности. Желтки разомните вилкой. Лук мелко нарежьте и обдайте кипятком, чтобы убрать горечь. Горбушу разомните вилкой, удалив крупные кости. Расстелите на столе пищевую пленку. Выкладывайте слои в такой последовательности: картофель, майонез, горбуша, лук, майонез, морковь, майонез, белки, майонез. Аккуратно, с помощью пленки, сверните плотный рулет. Готовый рулет обильно посыпьте желтками, украсьте зеленью и уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Царская шуба»: новая версия классического блюда с эффектной подачей.

