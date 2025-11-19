Салат «Царская шуба»: новая версия классического блюда с эффектной подачей

Салат «Царская шуба» — это новая роскошная версия классического блюда с эффектной подачей, которая станет главным украшением праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 300 г малосольной красной рыбы (семга или форель), 3 отварные свеклы, 3 отварные моркови, 4 отварные картофелины, 4 вареных яйца, красная икра для украшения (можно использовать имитированную), майонез для пропитки. Все овощи и яйца натрите на терке отдельно. Рыбу нарежьте тонкими пластинами. Выкладывайте слои в следующей последовательности: свекла, морковь, картофель, рыба, яйца. Каждый слой промазывайте майонезной сеткой. Верхний слой украсьте красной икрой, создавая эффект драгоценной россыпи. Дайте салату пропитаться в холодильнике 4–6 часов.

Вкус этого салата — это настоящая симфония: малосольная семга придает блюду изысканность, а икра добавляет пикантные солоноватые нотки и праздничный вид. Этот салат особенно хорош тем, что его можно приготовить заранее — за ночь в холодильнике он становится еще нежнее и ароматнее.

