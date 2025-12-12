Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталией Сальникова не смогла подтвердить перевод ее доверительницы в 10-й отряд женской ИК-1 во Владимирской области, передает Super.ru. Это исправительное учреждение считается привилегированным, так как в нем осужденные освобождены от тяжелой работы. При этом накануне, 11 декабря, адвокат сообщила, что Блиновская находится в СИЗО.

Я пока ничего подтвердить не могу, — сообщила Сальникова.

Блиновской назначили 4,5 года колонии общего режима. Следствие установило, что создательница «Марафона желаний» занималась дроблением бизнеса с целью уйти от налогов.

Ранее Московский арбитражный суд признал незаконной сделку по продаже автомобиля Porsche Cayenne между Блиновской и ее водителем Алексеем Зеньковым. Сделку оспорили в рамках процедуры банкротства. Суд обязал вернуть более 1,3 млн рублей в конкурсную массу.

До этого юрист Игорь Голендухин предположил, что СИЗО покажется для Блиновской санаторием, если ее этапируют в колонию. Правозащитник сообщил, что осужденную по делу об уклонении от налогов женщину могут отправить в ИК-5 в Можайске или ИК-3 в Костромской области.