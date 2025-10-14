Адвокат сравнил СИЗО Блиновской с санаторием

СИЗО покажется для блогера Елены Блиновской санаторием, если ее этапируют в колонию, заявил KP.RU юрист Игорь Голендухин. Правозащитник сообщил, что осужденную по делу об уклонении от налогов женщину могут отправить в ИК-5 в Можайске или ИК-3 в Костромской области. Выбор учреждения будет зависеть от места регистрации Блиновской.

В этой среде Елена Блиновская будет, мягко говоря, не в авторитете. Ее заслуги на воле там ничего не будут стоить. По сравнению со всем этим СИЗО «Печатники» будут казаться санаторием, — подчеркнул адвокат.

Голендухин объяснил, что в женских колониях, как и в мужских, существует своя иерархия. При этом в ИК они могут заниматься шитьем спецодежды, униформы и работой в подсобном хозяйстве. Некоторые заключенные работают по 12 часов в день для положительных характеристик в контексте УДО.

Колонию под Костромой юрист описал как «чистенькую» и «аккуратненькую». Голендухин признался, что был там в августе 2025 года. По его словам, ИК отличалась относительно мягким режимом, но в последнее время ее активно заполняют.

Ранее в СПЧ призвали суд дать Блиновской отсрочку из-за наличия детей в возрасте до 14 лет. Правозащитница Ева Меркачева убеждена, что дело «королевы марафонов» стоит пересмотреть.