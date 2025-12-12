Эта простая закуска победит любую новомодную брускетту: закусочные бутерброды с селёдкой и лучком

Эта простая закуска победит любую новомодную брускетту. Готовим закусочные бутерброды с селёдкой и лучком. Пикантная, быстрая и очень вкусная закуска на хрустящем хлебе. Нежная яично-огуречная намазка идеально дополняет солоноватое филе сельди. Идеальный вариант для лёгкого ужина или фуршета.

Ингредиенты: хлеб (ржаной или с отрубями, несколько ломтиков), филе малосольной сельди, яйцо варёное (1 шт.), огурец свежий (1 шт.), зелёный или репчатый лук, укроп или петрушка, майонез.

Приготовление: хлеб слегка подсушите в тостере или на сухой сковороде до лёгкой хрустящей корочки. Для намазки натрите на мелкой тёрке варёное яйцо и свежий огурец (можно отжать от лишнего сока). Мелко порубите зелень и лук. Соедините яйцо, огурец, зелень и лук, заправьте майонезом до желаемой консистенции и перемешайте. Филе сельди нарежьте на небольшие кусочки. На каждый ломтик хлеба нанесите слой яично-огуречной намазки, сверху выложите кусочек сельди. При желании украсьте веточкой укропа. Подавайте сразу.

