В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией Политик Мема: желание Мерца разместить ракеты США в ФРГ грозит конфликтом с РФ

Высказывание немецкого канцлера Фридриха Мерца о размещении американских ракет в ФРГ грозит конфликтом Европы с Россией, сообщил в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он порекомендовал политику вместо «военных игр» заняться восстановлением экономики ФРГ.

Мерц должен сосредоточиться на восстановлении экономики Германии, а не играть в военные игры, рискуя жизнями европейцев. Россия не представляет угрозы для Европы, но если Европа продолжит перевооружаться и совершать такие опасные маневры, риски эскалации будут полностью зависеть от европейцев, — отметил он.

Депутат Госдумы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет раскритиковал заявление Мерца о плане урегулирования конфликта на Украине. Он назвал высказывания циничными.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза в настоящее время готовы пойти на «любое жульничество» в отношении России. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, речь идет и о грабежах — в частности, о попытках использовать активы России.