Центробанк пригрозил Еврокомиссии судом ЦБ: попытки использования замороженных активов России будут оспорены в судах

Банк России собирается оспаривать решение Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, следует из публикации на сайте регулятора. В сообщении говорится, что действия ЕК противоречат международному праву и нарушают принципы суверенного иммунитета активов.

Издание и реализация анонсированных на официальном сайте Европейской комиссии нормативных актов повлекут безусловное оспаривание со стороны Банка России любых прямых или косвенных действий, влекущих несогласованное использование активов Банка России, во всех доступных компетентных органах, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что активы России нужно изъять из-за «сложной экономической ситуации» в европейских странах. Он отметил, что государства континента понесли серьезные финансовые потери из-за украинского кризиса.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что российские власти разрабатывают ответные меры на возможное хищение замороженных активов РФ в Европе. По словам дипломата, они будут максимально жесткими.