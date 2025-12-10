Две картошки и горстка муки — пеку польские «пляцки картофляне». Нежные картофельные лепешки на завтрак и перекус

Ищете быстрый, сытный и невероятно вкусный рецепт для завтрака или перекуса из самых простых ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой? Пожалуйста — польские «пляцки картофляне»! Эти картофельные лепешки, которые можно назвать ближайшими родственниками драников, отличаются особой нежностью и универсальностью. Готовятся они из минимального набора продуктов, но на выходе дают идеальный результат: хрустящая золотистая корочка скрывает мягкую, воздушную сердцевину. Их можно подавать со сметаной, йогуртом, яблочным соусом или соленой рыбой, и каждый раз они будут открываться с новой, удивительной стороны.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупные картофелины (около 500 г), небольшая луковица, 2 столовые ложки муки, яйцо, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке. Полученную массу аккуратно отожмите через марлю или сито, чтобы избавиться от лишнего крахмального сока — это сделает лепешки более хрустящими. В миску с отжатой картофельно-луковой массой добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разогрейте на сковороде достаточное количество растительного масла. Столовой ложкой выкладывайте порции теста, формируя небольшие лепешки. Обжаривайте их на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до появления аппетитной золотисто-коричневой корочки. Готовые пляцки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, и подавайте горячими.

