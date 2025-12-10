ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:54

Женщина пыталась въехать в Китай с килограммом червей в брюках

Таможенники остановили в Китае женщину, которая привезла 1 кг бамбуковых червей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Таможенники остановили в Китае женщину, которая привезла более 1 кг живых бамбуковых червей в брюках, сообщило издание Need to Know. Они заметили у нее необычную выпуклость в нижней части живота и отвели на досмотр.

В нижней части ее живота была заметная выпуклость, и мы заподозрили, что она может быть с контрабандой, — рассказал один из офицеров.

Позднее выяснилось, что на этом пропускном пункте уже встречались туристы с такими червями. Так, две женщины прятали их в поясе от чулок. Бамбуковые черви считаются деликатесом, их и других живых насекомых нельзя ввозить в Китай.

Ранее сообщалось, что пассажирка, прилетевшая из Вьетнама, пыталась провезти в своем багаже экзотический алкогольный напиток со змеей. Инцидент произошел в аэропорту Барнаула, где алтайские таможенники провели досмотр. Как выяснилось, россиянка приобрела сувенир на одном из рынков города Нячанг.

До этого иностранец попытался ввезти в Россию пять незадекларированных живых голубей с территории Латвии. Турист завернул птиц в носки, а после спрятал их в небольшом чемодане.

